Finalde ilk raunt Ziraat Bankkart’ın

İlk sette teknik molaya 12-9 geride giren Fenerbahçe, Metin, Vigras ve Hidalgo’nun performansıyla seti 25-23 kazandı. İkinci sette Fenerbahçe 14-13 öndeyken Ziraat 6-0’lık seriyle öne geçti ve 25-19’la 1-1’i yakaladı. 3’üncü sette teknik molaya 12-10 giren Fenerbahçe, 16-14 geriye düştüğü oyunda dönüşü yapamadı ve 25-19’la 2-1 geriye düştü.4’üncü oyunda Atanasov ve Maarten ile etkili oldu ve 7-4 öne geçti. Fenerbahçe 19-19’la sete ortak olsa da ev sahibi ekip 25-20’yle seti ve 3-1’lik skorla da maçı alıp seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 15 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Final etabında 3 galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak.