Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Final Spor'da, Başkan İhsan Özen öncülüğünde teknik heyet ve oyuncular, basın mensuplarıyla yeni sezon öncesi bir araya geldi.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Başkan İhsan Özen, sağlıklı, sakatsız ve kendileri için de başarılı bir sezonun olmasını temennisinde bulundu.

Final Spor'un 13 yıldır liglerde mücadelesine devam ettiğini dile getiren Başkan Özen, "Her bir sezon bizim için değerliydi, tecrübeydi, her biri bizlere basketbol adına bir şeyler kattı. Her sene, bir önceki yıldan aldığımız tecrübe ile devam ediyoruz. Final Spor, Final Okulları'nın devamı olan bir spor faaliyeti. Okula, eğitime en uygun olarak basketbolu seçtik, çünkü basketbol oynayan gençlerimizin diğerlerinden mental olarak farkı var. Bundan da çok mutluyuz, memnunuz. Bize her yıl farklı heyecanlar kazandırıyor. Bursa'yı seçmemizin de anlamı var, Bursalıyım. Bursa'da ilk okulumuzu kurduk, şu an salonumuzda oynayamıyoruz, federasyon yetersiz görüyor ama oynadığımız salondan da mutluyum. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi mükemmel bir salon, Yıldırım Belediyesi ile de arkadaşlarımız temasta, oranın seyircisiyle de bütünleşmek istiyoruz. Yıldırım ilçesinin, mahallelerinin spor ile alakalı herkesi maça bekliyoruz. Orada da bir basketbol kültürü oluşturabilirsek, ne mutlu bizlere" dedi.

"GENÇLERİN YETİŞMESİNE FIRSAT TANIYACAĞIZ"

TBL'de çok çekişmeli ve kaliteli maçların oynandığını ifade eden Başkan Özen, bu yıl da kaliteli bir süreç geçirebilmek için kadrolarını kurduklarını söyledi.

Kadronun yeni oyuncularla güçlendirildiğini belirten Başkan Özen, "Deneyimli oyuncularımızla gençleri bir arada oynatacağız, gençlerin de yetişmesine fırsat tanıyacağız. Genç oyuncularımızdan gelişme bekliyoruz. Arkadaşlarıma anlattım, o sene bu sene olacak. Zannediyorum, iş birliği yaptığımız arkadaşlarımızla da iyi bir genç oyuncu yetiştirme çalışmasına başlamış oluyoruz. Çevrenizde ümit veren gençler varsa, getirin Final Spor'a. Gençleri yetişreceğiz, A Takımımız da başarılı olma durumunda. İnşallah ileride Süper Lig 'i de görürüz. Zor günlerden geçtik, pandemi her şeyi değiştirdi. Basketbol federasyonunun kupasını getirdiğimizde iyi bir takımımız vardı, bu sene ümitliyiz. İyi maçlar seyrettireceğiz. Gençlerin geleceğini parlak olarak görüyorum, bu tabii ki onların da nasıl kendilerini geliştireceğine bağlı. NBA'deki oyuncuların demeçlerine bakıyorum, sürekli çalışma halindeler. O yüzden, çalışmak çok önemli. ABD'den bile bize gelen oyuncular, bir sonraki sene birçok iyi kulübe transfer oldu, bu kulüp her oyuncuya değer katmak için var. Her oyuncunun kendini mutlu, değerli hissettiği ve oyundan zevk aldığı bir ortamda olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"OYUNCU GRUBUMUZA GÜVENİYORUZ"

Hedeflerini Play-Off olarak belirleyen Başkan Özen, "Bu sene Play-Off yeterli diyoruz, daha üstü olursa kadayıf üstüne kaymak olur. Play-Off olursa, oyuncularımızı ödüllendireceğiz. Sonrasında göreceğiz. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor, iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Dave Bell'de bir problem çıktı, O'nu tekrar değerlendireceğiz. Bizim hesap ettiğimiz gibi olsaydı Play-Off çok rahat derdim, yeniden çalışma yapacağız. Oyuncu grubumuza güveniyoruz" açıklamalarında bulundu

FOTOĞRAFLI