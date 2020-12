Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) -

Bursa basketbolunda önemli bir yere sahip olan Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Final Spor, kentin basketbolunda yükselişine ve Türk basketboluna katkılar ile adından söz ettiriyor. Final Spor Başantrenörü Berat Gök ise takımın son durumundan, pandemi sürecinin etkisine dek pek çok konuda görüşlerini dile getirdi.

Son karşılaşmalardaki galibiyetlere ve sezonun geride kalan bölümüne ilişkin düşüncelerini paylaşan Başantrenör Berat Gök, “Sezon başında abimiz Levent Erdoğan’ın başantrenör benim ise yardımcı antrenör olarak görev yaptığım dönemde her takımın da yaşadığı sorunların başında olan Pandemi sürecinin gölgesinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Kimsenin alışık olmadığı bu süreci yönetmek gerçekten her takım için çok zordu. O yüzden takım olarak sezona herkes gibi kötü bir başlangıç yaptık. Bizde ilk maçlarımızı federasyon kupası ile yapabildik. Fakat süreç kimsenin beklemediği şekilde ilerleyince dümene başkanımız İhsan Özen’in takdiri ile benim geçmem gerekti. Kocaeli maçı ile başlayan başantrenörlük süreci başta oyuncularımın ve ekip arkadaşlarımın fedakarlıklarıyla takım olgusu içerisinde bütün olumsuz durumları ortadan kaldırarak süreci kontrol altına almayı başardık" dedi.

SON TOPA KADAR.MÜCADELE VURGUSU

Takımın son 4 maçında, takım halinde mücadele etmenin verimini aldıklarını kaydeden Gök, "Ben olmaktan ziyade ‘biz’ olgusuyla mücadele edip yapılan hataların yargılanmadan desteklenmesi düşüncesi bizi yukarıya taşıdı. Sezonun geri kalan sürecinde de her maçımıza kazanmak ve öğrenmek (kaybetmenin hiç olmadığı) olgularıyla çıkarak son topa kadar mücadele eden bir takım olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"SPORCULARIMIZIN VE AİLELERİN SAĞLIĞINI DÜŞÜNMEKTEN BAŞKA BİR PLANIMIZ YOK"

Pandemi sürecinin, birçok takımı olduğu gibi kendilerini de etkilediğine işaret eden Gök, “Şu ana kadar bu ligde en az vaka olan bir takım olsak da iki haftada 1 sporcumuzda pozitif vakaya rastlıyoruz. Çok şükür hiçbir semptomla karşılaşmadı sporcularımız ama karşılaşmayacakları anlamına gelmez. Bu sebepten dolayı dar rotasyonumuzla ritim bulmakta zorlanıyoruz. Şu an itibari ile başta başkanımız İhsan Özen’in her konuşmamızda ve toplantımızda da önemini vurguladığı ve dile getirdiği kazanıp kaybetmekten ziyade sporcularımızın ve onların ailelerin sağlığı düşünmekten başka bir planımız yok” diye konuştu.

Son olarak Bursa basketboluna da değinen Gök, “Bursa gibi bir şehirde aslında bakarsanız bu sayının daha fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan on, on beş yıl önce çıkan oyuncular çeşitli liglerde oynuyor. Bizim bu sayıyı da arttırıp daha fazla sayıda Bursalı sporcuyu liglerde mücadele eder hale getirmemiz Bursa takımlarına başarı getirecektir” şeklinde konuştu.

