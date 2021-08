Final Spor Başantrenörü Berat Gök: Son ana dek mücadele edeceğiz

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TBL ekiplerinden Final Spor Başantrenörü Berat Gök, yeni sezondaki hedeflerini değerlendirdi. Takım içerisindeki kimyanın çok güzel olduğunu belirten Gök, "Geçen sene kurduğumuz kadronun üzerine hamleler yaparak yola devam ediyoruz" diyerek, Play-Off'ta yer almayı amaçladıklarını ve maçlarda son ana dek mücadele edeceklerini kaydetti..

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Final Spor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Final Okulları Spor Salonu'nda çalışmalarının ilk etabını gerçekleştiren ekip, Kartepe'de kampa geçti. Geçtiğimiz sezon kadrosundaki önemli isimlere, yeni transferlerini de dahil eden Bursa temsilcisi, yeni sezonda hedefini ise Play-Off olarak belirledi. Uzun yıllardır TBL'de mücadele gösteren Final Spor'da Başantrenör Berat Gök, kadro planlamalarından beklentilere dek birçok noktada açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 3 haftalık bir dilimi geride bıraktıklarını belirten Başantrenör Berat Gök, oyuncuların hazır olmalarının kendileri için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

"KİMYAMIZ ÇOK GÜZEL"

İyi antrenmanlar yaparak bu avantajı daha da yukarıya çıkardıklarına işaret eden Başantrenör Gök, "Tempomuz, takım içerisindeki arkadaşlık ortamımız, kimyamız çok güzel. Oyuncu seçiminde yetenekten sonra en çok dikkat ettiğimiz şey iyi bir karakter ve takım oyuncusu olma özellikleriydi. Bu bizim için önemli detaydı. Kulüp olarak misyonumuzla hem Final Okulları, hem Final Eğitim Kurumları anlamında yetiştirici bir vizyona sahibiz. Bununla beraber örnek olması açısından da sportif başarıyı da hedefliyoruz" dedi.

"HEDEF LİGDE PLAY-OFF"

Hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başantrenör Gök, genç bir kadro kurduklarını ve deneyimli oyuncuları da takıma dahil ettiklerini söyleyerek, "İlk hedefimiz sezon başında Türkiye Kupası'nda gruptan çıkıp çeyrek final oynamak, ligde de hedefimiz Play-Off. Bunu yaparken sakatlıksız, sağlıklı bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. O yüzden ekibimiz, yönetim ve kulüp olarak hepimiz adım adım çok hassas davranıyoruz. Bu zamana kadar geçen süreç, çok verimli geçti, inşallah bundan sonra da devam eder" diye konuştu.

"YENİ BİR ARAYIŞIMIZ VAR"

Daha önce anlaşmasına varılan ve Bursa'ya gelen Dave Bell'in fiziksel testi geçemediğini ve kontratının da karşılıklı feshedildiğini kaydeden Başantrenör Gök, "Onunla ilgili değişikliğe gideceğiz, hızlı davranmak istemiyoruz çünkü zamanımız var. Kontratını karşılıklı feshettik, o yüzden yeni bir arayışımız var. Yerli oyuncularımızın bir kısmı bizdeydi zaten geçen sene, onların çok verimli geçireceğine inanıyorum. Geçen sene kurduğumuz kadronun üzerine hamleler yaparak yola devam ediyoruz. Çok güzel bir kimya oluşturma emin adımlarla ilerliyoruz. Kampın da bizim için bunu sağlama açısından çok faydası olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZ BİZİ MOTİVE EDİYOR"

'Son topa kadar mücadele et' mottolarının bulunduğunu belirten Başantrenör Gök, şöyle devam etti;

"Son saniyeye, son ana dek mücadele sloganımız. Her topu son saniyeymiş gibi kullanmak, aslında hayatın da bir parçası. Hayatta da başarılı olmak istiyorsan, hedefe gidiyorsan, sonuna kadar vazgeçmeden mücadele etme durumundasın. Sezon başından başlayıp, sezon sonuna dek verdiğimiz mesaj. Her toplantıda bunun üzerine basarak, bunu oyuncularımıza benimsetmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yolda da çalışmalarımız devam ediyor, bu bizim için çok önemli nokta. Kulüp başkanımız İhsan Özen de, bize her zaman destek oldu. Kazanıp kaybetmekten ziyade mücadelenin altını çizdi hep. Kaybettiğimiz günlerde bile mücadelemizi ortaya koyduğumuzda bizi takdir etmiştir, bu bizi motive etti. Ekip olarak bu açıdan kendimizi şanslı hissediyoruz, böyle bir başkan ile çalışabilmek bizim için bir şans. O yüzden bizi çok motive ediyor, kulübün yapısı, verdiği sözleri tutması, kurumsal anlamda bizi ve oyuncuları çok iyi motive ediyor ve çok fazla özverili çalışmamızı sağlıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz."

(FOTOĞRAFLI)