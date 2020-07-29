Final öncesi fire yok

Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet, Trabzonspor ile oynanacak final öncesinde koronavirüs testinden geçti. Çıkan sonuçlar yüzleri güldürürken kulüp tarafından yapılan açıklamada, tüm sonuçların negatif çıktığı duyuruldu

29 Temmuz 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Final öncesi fire yok

Sezonun flaş takımı Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet, Trabzonspor ile oynanacak final öncesinde koronavirüs testinden geçti. Çıkan sonuçlar yüzleri güldürürken kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize, Trabzonspor maçı öncesi uygulanan Kovid 19 testlerinin tüm sonuçları negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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