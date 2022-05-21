Spor Toto Süper Lig ’in son hafta maçında karşı karşıya gelen Sivasspor ile Kayserispor’un başkanları maç öncesi stadyum önünde açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Anadolu’nun iki finalistinin ligin son karşılaşmasında hazırlık karşılaşması olacak gibi bir maçımız var. Kendilerini tebrik ediyorum ve hoş geldiler. Başkanımızın vermiş olduğu mücadeleyle çok değerli Kayserispor ortaya çıktı. Çok önemli takımları eleyerek Ziraat Türkiye Kupası’nda finalist olarak rakibimiz oldular. İnşallah perşembe günü Anadolu futbolunu temsilen çok güzel bir saygı çerçevesi içerisinde, futbolun ağırlıkta olduğu güzel bir karşılaşma olacak. Kendi adımıza biz kupayı kaldırmayı arzu ediyoruz. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Geçmişte yaşanan olay bir izdihamdır. Kayserispor ve Sivasspor birbirine düşman değildir. Kötü bir olay ve şehitlerimiz var. Bu maçı onlara armağan edelim" şeklinde konuştu.

Berna Gözbaşı: "Kazanan Anadolu futbolu olacak"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise şu ifadeleri kullandı:

“Mecnun Başkanımıza bizi ağırladığı için öncelikle teşekkür ediyoruz. Sanırım son 22 yılda 4 büyük takım 3 kere final oynamamış. Bunlardan biri de 2018 yılında Kayserispor ve Gençlerbirliği maçı. Bu durumda iki takımında zorlu mücadelelerle finale gelmesi çok önemli. Elbette birimiz kazanacağız ve birimiz kaybedeceğiz. Ancak bunun sonunda kazanan Anadolu futbolu olacak. Bana göre final maçının en büyük özelliği bu olacak. Kazanan kaybedeni tebrik edecek ve ben dostluk içerisinde oynanacak bir maç temenni ediyorum. Geçmişte yaşanan bazı kötü olaylarımız var. İki camianın da bu maçı kol kola izleyerek bu anıları unutturacak bir maç olur inşallah. Bu maçı geçmişte yaşanan kötü olaydaki şehitlerimize armağan edelim."

İHA