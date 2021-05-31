MENÜ

Final Four MVP'si de Vasilije Micic

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen final fourda en değerli oyuncu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu. Euroleague'de normal sezonun da en değerli oyuncusu seçilen Micic, Barcelona karşılaşmasında attığı 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 00:05 Son Güncelleme:
- A +
Final Four MVP'si de Vasilije Micic

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen final four'da en değerli oyuncu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu. Euroleague'de normal sezonun da en değerli oyuncusu seçilen Micic, Barcelona karşılaşmasında attığı 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.


İlgili Haberler
ÖZET | Barcelona - Anadolu Efes maç sonucu: 81-86 | Anadolu Efes Euroleague şampiyonu...


Euroleague'de normal sezonun MVP'si de Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, bu sezon THY Euroleague'de 38 müsabakada 16.3 sayı, 2.3 ribaund ve 4.8'lik asist ortalamasıyla katkı sağlamıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...