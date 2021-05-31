Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen final four'da en değerli oyuncu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu. Euroleague'de normal sezonun da en değerli oyuncusu seçilen Micic, Barcelona karşılaşmasında attığı 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.









Euroleague'de normal sezonun MVP'si de Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, bu sezon THY Euroleague'de 38 müsabakada 16.3 sayı, 2.3 ribaund ve 4.8'lik asist ortalamasıyla katkı sağlamıştı.