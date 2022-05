Turkish Airlines EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes, 2022 Final Four'u için Belgrad'a geldi. Temsilcimizi Sırbistan'da 8 yaşındaki taraftarları Filip karşıladı.

Aynı zamanda Partizan taraftarı olan Filip, 44 numaralı Krunoslav Simon formasıyla takımı karşılarken Efes oyuncularından imza aldı ve fotoğraflar çekildi.

Kısa sürede ilgi odağı haline gelen Filip hakkında konuşan Krunoslav Simon, "Formanızı giyen çocukları görmek her zaman güzeldir. Çünkü spor , tamamen bununla ilgili ve onların sporla ilgilendiğini görmek en iyi şey. Efes taraftarı olmasına sevindim. Bu, büyük bir kulüp. Futbol takımı olan bazı kulüpler kadar çok taraftarımız olmayabilir ancak kulübümüzün her yerde her türden taraftarı olması iyi bir şey" ifadelerini kullandı.