Final Four | Fenerbahçe Beko - Real Madrid maç sonucu: 75-94

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'unda temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, üçüncülük maçında karşı karşıya geldiler.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmaya Nikola Kalinic'in üçlüğüyle başlasa da 13-2'lik seriyle cevap veren Real Madrid, 5:23 kala 5-13'lük üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, Erick Green ve Sinan Güler'in sayılarıyla 4:32 kala skoru 9-15 yaptı. Jaycee Carroll ve Rudy Fernandez ile dış şut isabetleri bulan Real Madrid, 2:01 kala da skoru 9-22'ye getirdi. Çeyreğin sonunda Fenerbahçe, farkı biraz azaltmayı başardı ve ilk çeyrek 16-24 sona erdi.

İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, 6:53 kala Sloukas'ın basketiyle skoru 24-28'e getirdi. 4:43 kala Guduric'ten de bir üçlük isabeti bulan Fenerbahçe Beko, skoru 29-31 yaptı. 4:01 kala da Melli'den gelen üçlük isabeti, temsilcimizi 32-31 öne geçirdi. Rakibine Felipe Reyes ve Causeur ile karşılık veren Real Madrid, 3:22 kala 32-36 ile yeniden üstünlüğü yakaladı. Sloukas ve Melli ile sayılar bulan temsilcimiz, 1 dakika kala yeniden 38-36'lık üstünlüğü ele geçirdi. Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 40-38 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe pota altı oyuncuları Gustavo Ayon ve Trey Thompkins'in sayılarıyla etkili başlayan Real Madrid, ilk 5 dakikalık bölümü 50-56'lık üstünlükle geçti. Guduric ve Sloukas ile üst üste 3 üçlük isabeti bulan Fenerbahçe Beko, 3:20 kala Melih Mahmutoğlu'nun serbest atış isabetiyle 10'lık seri sonucunda skoru 60-56'ya getirdi. Real Madrid, 13-3'lük seriyle ise çeyreği 63-69 önde tamamladı.

Real'den 28-3'lük seri

Üçüncü çeyreğin bitimine 3:20 kala 60-56 önde olan Fenerbahçe, sonrasında 28-3'lük Real Madrid serisiyle farklı şekilde geri düştü.

Son çeyrekte temsilcimiz 6:30 dakika boyunca sayı üretemedi. Çeyreğe Causuer ve Thompkins ile etkili başlayan Real Madrid, 3:48 kala 63-84 önde olan taraftı.

Fenerbahçe Beko, ilk sayılarını 3:32 kala Erick Green ile bularak skoru 65-84'e getirdi. Kalan bölümde iki takımın da karşılıklı sayılarıyla Real Madrid, mücadeleden 75-94'lük skorla galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Real Madrid, Final Four'da üçüncü sırayı alırken temsilcimiz, dördüncü sırada tamamladı.

Temsilcimizde Kostas Sloukas 17 sayıyla takımının en skoreri olurken Melih Mahmutoğlu 14, Marko Guduric 11 sayıyla oynadı.

Real Madrid'de Gustavo Ayon 23 sayı, 11 ribaunt ile yıldızlaşırken Facundo Campazzo da 12 sayı, 15 asist ile farkı yarattı.

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