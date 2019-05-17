Final Four | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 73-92

Turkish Airlines EuroLeague Final Four Yarı Finalleri'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldiler.

Fenerbahçe, maça dış oyuncuları Bobby Dixon ve Erick Green'in basketleriyle başlarken Anadolu Efes rakibine uzunları Dunston ve Moerman ile cevap verirken 7:34'lük bölüm 5-5 eşitlikle geçildi.

Bu haberi de okudular Final Four final ne zaman? Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Larkin ile üst üste iki üçlük isabeti bulan Efes, 6:32 kala 5-11'lik üstünlüğü yakaladı. Kısaları Micic ve Beaubois'yı devreye sokan Lacivert-Beyazlılar, ilk 5 dakikalık bölümü de 10-15'lik üstünlükle geçti. Guduric ve Erick Green ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko ise 4:14 kala skoru 14-15'e getirdi ve 3:30 kala da Erick Green'in orta mesafe isabetiyle 16-15 öne geçti. Son 2 dakikalık bölüme ise Moerman'dan gelen basketle 17-17 eşitlikle girildi. Fenerbahçe, Sloukas'ın üçlüğüyle ilk çeyreğe 20-19'luk üstünlüğü yakalayarak nokta koydu.

İkinci çeyreğin başında Nikola Kalinic'in sayılarıyla Fenerbahçe Beko, 9:16 kala 22-19'luk üstünlüğü yakaladı.

Anadolu Efes'ten 10-0'lık seri

Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in devreye girmesiyle oyunun gidişatı değişti. Lacivert-Beyazlılar, Micic'in 7 sayısıyla liderlik ettiği 10-0'lık seriyle ikinci çeyreğin bitimine 6:58 kala 22-29'luk avantajı yakaladı.

22-29'luk Anadolu Efes üstünlüğü sonrası Obradovic, mola alırken Fenerbahçe, moladan Sloukas ve Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle dönerek 6:06 kala skoru 28-29'a getirdi.

Sloukas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas, 3:29 kala Larkin'e yaptığı müdahale ile ilk yarı bitmeden 3. faulünü aldı. Larkin ile serbest atışları isabetli kullanan Anadolu Efes, 30-35'lik skor avantajını da sağlamış oldu.

Devrenin bitimine 1:06 kala Fenerbahçe, Vesely'nin basketiyle skoru 38-40'a getirdi. 7 saniye kala Efes'te James Anderson'ın üçlük artı faulü, skoru 38-45 yaptı. Anadolu Efes, ilk yarıyı da 40-45'lik skorla önde tamamladı.

İlk yarıya Larkin damgası

Anadolu Efes'te Shane Larkin 11 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ile ilk yarının en skorer ismi olmayı başardı. Efes'te Micic de 9 sayıyla oynarken Fenerbahçe Beko'nun en skoreri 7 sayıyla ilk yarıyı tamamlayan Erick Green oldu.

Shane Larkin, üçüncü çeyreğe de çok iyi bir giriş yaptı. Anadolu Efes, çeyreğe Larkin'in 7 sayısıyla başlayarak 7: 34 kala skoru 44-52'ye getirdi. Kalinic ve Melli ile rakibine cevap veren Fenerbahçe, 6:20 kala skoru 49-52 yaptı fakat bu kez de bir diğer oyun kurucusu Micic ile üst üste 5 sayı bulan Anadolu Efes, 5:30 kala 49-57 ile tekrar 8 sayılık farkı elde etti. 3:29 kala Vesely ile orta mesafe isabetini bulan Fenerbahçe, 55-59 ile farkı 4 sayıya indirdi. Larkin liderliğinde Dunston'ı da devreye sokan Efes, farkı açarak 1:07 kala 55-68'lik üstünlüğü yakaladı. Lacivert-Beyazlılar, son çeyreğe de 57-68'lik üstünlükle girmeyi başardı.

Son çeyreğe de Larkin ve Micic'in sayılarıyla iyi başlayan Anadolu Efes, 8:07 kala 57-73'lük üstünlüğü elde etti. Fenerbahçe, hücumda verimli olmakta büyük sıkıntı yaşarken Anadolu Efes, farkı daha da açmayı başardı. Larkin'in üçlüğüyle Anadolu Efes, 3:26 kala skoru 61-82 yaptı. Anadolu Efes, karşılaşmadan da 73-92'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Anadolu Efes finale yükselmeyi başardı. Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid - CSKA Moskova maçının sonucunda belli olacak.

Koç Ergin Ataman ve Anadolu Efes, EuroLeague'de ilk kez final oynama şansını elde etti.

Shane Larkin'den tarihi performans

Anadolu Efes'te Shane Larkin 30 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ile maça damga vururken toplam elde ettiği 43 verimlilik puanıyla EuroLeague Final Four'larında rekor kırmayı başardı.

Efes'in diğer oyun kurucusu Micic de 25 sayıyla yıldızlaşırken James Anderson 10 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Erick Green 13, Nikola Kalinic 12 sayı üretti.

Takımların skor dağılımları için tıklayınız



