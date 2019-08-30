2009 yılında ise Shakhtar ile Werder Bremen, UEFA Kupası’nı kazanmak için Şükrü Saracoğlu Stadı’nda kozlarını paylaştı. Son olarak 14 AĞustos’ta Avrupa Süper Kupası, Vodafone Park’ta sahibini buldu. Liverpool, penaltılarla Chelsea’ye devirdi. İstanbul, bir kez daha kulüpler bazında dünyanın en büyük turnuvası olan Devler Ligi finaline 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ev sahipliği yapacak.

A GRUBU: PSG, Real Madrid, Club Brugge, GALATASARAY

B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Zvezda

C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D GRUBU: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E GRUBU: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F GRUBU: Barcelona, Borussia Dortmund, İnter, Slavia Prag

G GRUBU: Zenit, Benfica, Lyon, RB Leipzig

H GRUBU: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille