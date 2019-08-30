Final 30 Mayıs'ta İstanbul'da

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Liverpool ile Milan arasında tarihe geçen bir Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapmıştı.

30 Ağustos 2019, Cuma 06:01
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Final 30 Mayıs'ta İstanbul'da

2009 yılında ise Shakhtar ile Werder Bremen, UEFA Kupası’nı kazanmak için Şükrü Saracoğlu Stadı’nda kozlarını paylaştı. Son olarak 14 AĞustos’ta Avrupa Süper Kupası, Vodafone Park’ta sahibini buldu. Liverpool, penaltılarla Chelsea’ye devirdi. İstanbul, bir kez daha kulüpler bazında dünyanın en büyük turnuvası olan Devler Ligi finaline 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ev sahipliği yapacak.

A GRUBU: PSG, Real Madrid, Club Brugge, GALATASARAY

B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Zvezda

C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D GRUBU: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E GRUBU: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F GRUBU: Barcelona, Borussia Dortmund, İnter, Slavia Prag

G GRUBU: Zenit, Benfica, Lyon, RB Leipzig

H GRUBU: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

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