Filou Oostende-Türk Telekom maç sonucu: 67-85

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 12. maçında Belçika ekibi Filou Oostende’ye konuk oldu. Oostende kentindeki Versluys Spor Salonu’nda yapılan maçın 5. dakikasını 12-9 önde geçen başkent temsilcisi, 7. dakikada 13-12 geriye düştü. Yaklaşık 4,5 dakikada 1 sayı üretebilen Türk Telekom son 1,5 dakikaya 19-13 geride girdi. Kalan bölümde 8-0’lık seri bulan mavi-beyazlı ekip, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İlk çeyreğin son anlarında yakaladığı iyi performansı ikinci periyoda da yansıtan Türk Telekom, devre arasına 20 sayı farkla 53-33 önde girdi.

İkinci yarıda farkı koruyan başkent temsilcisi, üçüncü çeyreğini 73-49 önde bitirdiği maçı 18 sayı farkla 85-67 kazandı.

Türk Telekom’da Kyle Wiltjer 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Ankara ekibinde Nick Johnson 12, Muhammed Baygül ve T.J. Campbell 11’er, Moustapha Fall ise 10 sayıyla çift haneli skor üreterek galibiyete katkı sundu.

Ev sahibi ekipte ise 20 sayıyla oynayan Amar Sylla çift haneli skor üreten tek oyuncu oldu.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Türk Telekom, 12. maçında 9. galibiyetini alırken, Filou Oostende 6. kez yenildi.