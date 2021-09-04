Film gibi transfer! Miralem Pjanic Beşiktaş transferi nasıl gerçekleşti...

1 Elneny ile anlaşılamayınca Boşnak yıldız için perşembe günü saat 13.30'da Barcelona ile ilk temas gerçekleştirildi

2 20.30'da Katalan kulübüyle yazışmalar tamamlandı. 31 yaşındaki orta sahayı taşıyan özel uçak 22.40'ta İstanbul'a indi

3 Lisans 00.52'de çıkarıldı. Oyuncunun adının da yer aldığı Devler Ligi listesi sürenin bitimine 2 dakika 35 saniye kala UEFA'ya verildi

13:00 İLK TEMAS

Beşiktaş , Elneny ile yapılan temaslarda 4 yıllık kontrat ve yıllık 3 milyon Euro maaş isteğiyle karşılaşınca geri adım attı. Yönetim, maliyeti sebebiyle zor görülen Miralem Pjanic için temasa geçmeye karar verdi.

14:30 BARÇA KABUL ETTİ

İspanyol ekibi, 31 yaşındaki orta sahayı Beşiktaş'a kiralık olarak göndermeyi kabul etti. Yöneticiler, bu yanıt üzerine Barcelona ile maaş konusunu görüşmeye başlarken diğer tarafta Pjanic için olan mesai hızlandırıldı.

15:00 YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti ve yönetimle bir araya geldi. Sonrasında arkadaşını FaceTime üzerinden arayan Tosic'in yöneticilerle görüştürdüğü Pjanic'ten, "Gelirim" yanıtı alındı.

16:00 BOSNA HERSEK'TEN ÖZEL İZİN

Siyah-beyazlılar, Pjanic'ten alınan olumlu yanıt sonrası acil olarak Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile iletişime geçti ve oyuncunun transferi için özel izin istedi. Bu talebe hızlı bir şekilde olumlu geri dönüş yapıldı.

1745 TOSİC UÇAĞI HAZIRLATTI

Dusko Tosic, zamana karşı verilen yarışta özel uçak işini halletti. Bir arkadaşı vasıtasıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya özel uçak indirildi. Yıldız futbolcu da hazırlıklarını tamamladı ve sonrasında vakit kaybı olmaması için havalimanının yakınına giderek gelecek haberi beklemeye geçti.

20:30 İSTANBUL YOLCULUĞU BAŞLADI

İki kulüp arasındaki resmi evrak yazışmaları tamamlandı. Anlaşmalar imzalandı ve Pjanic'in İstanbul yolculuğu başladı.

22:40 HAVALİMANINDAN KONTROLE

Tecrübeli futbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten 15 dakika sonra çıkış yaptı. Kendisini bekleyen kulüp personelleri Barış Papila ve Erdinç Şehit ile birlikte Altunizade Acıbadem'in yolunu tuttu. Pjanic, Pendik Kurtköy'den Üsküdar Altunizade'ye 35 dakikada getirildi. Sağlık kontrolleri yaklaşık 25 dakika sürdü.

00:00 TESCİL BÜROSUNA...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Levent'te bulunan Tescil Bürosu'na doğru yola çıkılırken gece tam 00.00'da içeri giriş gerçekleşti.

00:20 ÇEBİ İMZAYA GELDİ

Islak imza prosedürlerinin hızlıca halledilmesi için Başkan Ahmet Nur Çebi, TFF Tescil Bürosu'na geldi. 10 dakika içinde imzalar atıldı ve lisans işlemleri başlatıldı.

00:52 KRİTİK 8 DAKİKA!

Miralem Pjanic'in lisans işlemleri 20 dakika sürdü. UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için listelerini bildirecek olan siyah-beyazlılarda geriye kalan 8 dakika çok kritikti.

00:57 VE PJANİC LİSTEDE

Kulüp profesyonelleri UEFA sisteminde takımın listesini hazır tutup Pjanic için gelecek bilgileri bekliyordu. Boşnak futbolcunun lisans bilgisinin kulübe ulaşmasıyla birlikte adı sisteme girildi ve Şampiyonlar Ligi listesine eklendi. Beşiktaş'ın UEFA'ya listeyi gönderdiğinde geriye kalan süre 2 dakika 35 saniyeydi.

HİÇ ZORLUK ÇIKARMADI

Pjanic transferini SABAH Spor'a değerlendiren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, şunları söyledi: "Başkanımızın öncülüğünde yoğun bir mesai harcadık. Biz alışığız son dakika transferlerine. Beşiktaş, adının olduğu her yerde hedefe oynar. Kadromuzu çok önemli isimlerle güçlendirdik. Son olarak Pjanic'i getirmek bizi de camiamızı da mutlu etti. Bu denli önemli bir ismi, uygun maliyetlerle getirmek kolay değildir. Barcelona'nın 60 milyon Euro bonservis ödediği çok ciddi rakamlar kazanan bir ismi, şartlarımıza uygun bir şekilde transfer ettik. Pjanic bize hiç zorluk çıkarmadı, aksine yardımcı oldu. Onun Beşiktaş'a gelme isteği ile bizim onu kadromuzda görme isteğimiz birleşince hiç zorluk yaşamadan transferi noktaladık."

TÜRK MARŞI'YLA 'GELİYORUM'

Miralem Pjanic, transferi sonrası sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımda bulundu. Yıldız orta saha, "Come to Beşiktaş" mesajlarından hazırladığı videoya Mozart'ın Türk Marşı'nı ekledi ve "Tamam, geliyorum" ifadesini kullandı. 31 yaşındaki futbolcunun, bir diğer paylaşımı ise "Kartal'ın hedefi her zaman zirvedir!" şeklinde oldu.

MERİH: GÜZEL ÜLKEMDE BOL ŞANSLAR

Atalanta'da oynayan Merih Demiral, Juventus'ta birlikte forma giydiği Pjanic'e sosyal medya hesabından başarı dileğinde bulundu. Milli oyuncu, mesajında "Güzel ülkemde bol şanslar kardeşim" ifadelerini kullandı.

HOCAMIZ ÇOK İSTEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı getirecek bir takım yapmaya çalıştıklarını belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yine enteresan bir transfer oldu. Son dakika, son saniye… Bunlar planlanmış şeyler ama son saniyelerde işlem bitiyor. UEFA listesine Pjanic'in adını verdik çok şükür. 1-2 dakika kala yetiştirdik. Pjanic, hocamızın çok istediği bir transferdi" diye konuştu.

AHMET BULUT TELEFONLA ARADI

BIRÇOK yıldızın Türkiye'ye gelmesini sağlayan menajer Ahmet Bulut, Miralem Pjanic'e telefon ederek İstanbul'u, Beşiktaş'ı ve taraftarları anlattı. Bu sezon takıma kazandırılan isimlerle güçlü bir kadrosun olduğunu aktardı ve oyuncunun olumlu olan görüşlerini daha da pekiştirdi. Bosnalı yıldız, o sıralarda Rusya'nın Zenit takımından gelen teklifi geri çevirdi.



