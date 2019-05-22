Film gibi bir hayat! Niki Lauda!

Formula 1’in efsane pilotlarından biri olan ve 3 kez dünya şampiyonu olmayı başaran Niki Lauda, böbrek rahatsızlığı sebebiyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Hayatı adeta bir film gibi olan Lauda, Ferrari ile birlikte 1974’te ilk yarışına çıktı ama şampiyon olamadı. 1 sene sonra zirvenin sahibi olan ünlü pilot, teknik ve motor bilgisiyle dikkatleri çekti. 1977’de yine Ferrari ile 1 numara olurken, McLaren’le de 1984’te mutlu sona ulaştı. 1976’da yaşadığı kaza, onun ne kadar savaşçı bir kimliğe sahip olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Almanya GP’sinde yaptığı kaza sonrasında dakikalarca alev alev yanan aracın içinde kaldı. Vücudu ve yüzü yanık içindeydi, haftalarca hastanede tedavi gördü. O dönemki en büyük rakibi ise James Hunt’tı.

6 hafta sonra taburcu edildi

Hatta 2013’te hem hayatını hem de Hunt’la olan rekabetini anlatan Rush ‘Zafere Hücum’ adlı bir film bile yapıldı. Avusturyalı varlıklı bir ailenin oğlu olarak tüm karşı çıkmalara rağmen pilot olmaktan asla vazgeçmeyen Lauda, sadece 6 hafta sonra hastaneden taburcu edildi ve gözleri çok iyi görmemesine rağmen o sezon yarışmaya devam etti. Son yarışa katılmadığı için 1 puanla şampiyonluğu Hunt kazandı. Ertesi yıl zorlanmadan zafere uzanan Lauda, 1979’da emekli oldu, 1982’de tekrar pistlere dönüp, 1984’te bu kez McLaren’le şampiyonluğa ulaşıp, noktayı son kez koydu. Formula 1 kariyerinin ardından kendi adını taşıyan bir havayolu şirketi kuran Lauda, Mercedes’in de fahri yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştı.