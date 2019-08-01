Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneği himayesinde, İlim Yayma Vakfı ve Sakarya Üniversitesinin iş birliğinde Türkiye’de bulunan Filistin’in Zeytindağı ve Beyt Hanina takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Albayrak, Yenibosna’daki ofisinde vakıf yöneticileri ve oyunculara yemek verdi. Burada bir de açıklama yapan Albayrak, “Filistin’den, Kudüs’ten gelen kardeşlerimiz misafirimizdi. Geçen sene de o mutluluğu yaşamıştık, bugün de yaşıyoruz. Onları mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Kardeşlerimizi cumartesi günü oynayacağımız hazırlık maçında en iyi yerde ağırlamak istiyoruz. Ülkemize hoş geldiler” dedi.







