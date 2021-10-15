Filip Petrusev: Kazanmaya başlamamızın zamanı geldi

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in yıldızlarından Filip Petrusev, açıklamalarda bulundu.





Artık kazanmaları gerektiğini belirten Petrusev, "AX Armani Exchange Milan gerçekten iyi bir takım. Üç galibiyetle başladılar ve biz henüz kazanamadık. Bu yüzden kazanmaya başlamamızın zamanı geldi. Onları sezon başındaki hazırlık maçlarından tanıyoruz. Nasıl bir takım ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.