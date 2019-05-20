Filip Novak’tan daha iyisi yok

Geldiği günden bu yana ligin en skorer savunmacısı olan Filip Novak, Beşiktaş ağlarını da boş geçmedi. Çek futbolcu, Fırtına’nın ilk sayısını kaydederken, ligdeki gol sayısını da 5’e çıkardı. Geldiği günden bu yana skorer kimliği ile dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, Bordo-Mavili forma ile 46 maçta tam 9 kez ağları sarstı.

2 kez de gol pası veren Novak, bir buçuk senelik Türkiye kariyerinde 11 gole doğrudan etki etti. Sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-1 kazanılan Fenerbahçe maçında da fileleri havalandıran tecrübeli sol bek, derbilerdeki karnesiyle de ön plana çıkıyor.