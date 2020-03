Filip Novak: Şampiyonluğa ilk kez bu kadar yakınız

Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çek basınına konuşan yıldız futbolcu, şampiyonluğu işaret etti, takım olarak mutlu sona inandıklarını belirtti. Novak, “3 senedir Trabzonspor’dayım. Bir çok iyi oyuncu ile oynadım. Ancak şu an en güçlü takıma sahibiz. İyi bir hava yakaladık. Uyumumuz mükemmel. Sezona başlarken hedefimiz Avrupa kupalarıydı. Ama artık şampiyonluğu hedefliyoruz. Bunu başaramazsak, taraftar ve biz büyük hayal kırıklığı yaşarız. Seyircimiz çok iyi. Onların desteğini her yerde hissediyoruz. Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olmanın hayali şu an tüm şehri sarmış durumda” ifadesini kullandı.

‘Harika olacak’

Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediğini belirten Novak sözlerini şöyle noktaladı: İlk kez bu büyük turnuvada yer alma fırsatım var. Harika olacak. Tabii önümüzde çok kritik maçlar var. Bunların hepsini tek tek kazanmamız gerekiyor. Ligde inanılmaz bir yarış yaşanıyor.