Filip Novak için hedef Denizli

Trabzonspor’a Novak müjdesi... Geçen ayki milli ara Çekya Milli Takımı’nda sakatlanan Filip Novak, beklenenden erken dönecek. Tedavi süreci oldukça hızlı ilerleyen başarılı sol bek, koşulara başlamıştı. Novak, fizyoterapist eşliğinde salonda özel çalışmalar da yapıyor. Sağlık ekibi, 15. haftadaki Denizlispor maçına Novak’ı yetiştirmeyi planlıyor. Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncusunun durumuyla ilgili sürekli bilgi alırken, yokluğunda sol bekte mecburen Kamil Ahmet’i oynatıyor. Novak, Trabzonspor’un kadrosunda alternatifi olmayan tek isim konumunda.

Sol bekte yedeği aranıyor

Dolayısıyla Bordo-Mavili yönetim, devre arasında Novak’ın arkasında potansiyelli bir oyuncu almayı ve Çek futbolcuyu yedeklemeyi düşünüyor. Bu konuda arayışlar devam ederken, kontratı sezon sonunda bitecek Novak’la da kısa sürede mukavele imzalanması bekleniyor.