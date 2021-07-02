Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’nın ev sahipliğinde 18 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada "Filenin Sultanları", D Grubu’nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarını Romanya’nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak milli takın maç programı şu şekilde:

18 Ağustos Çarşamba:

20.30 / Romanya-Türkiye

20 Ağustos Cuma:

20.30 / Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos Pazar:

17.30 / Türkiye-İsveç

23 Ağustos Pazartesi:

20.30 / Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos Salı:

17.30 / Hollanda-Türkiye