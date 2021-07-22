2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ariake Arena’daki ilk antrenmanını yaptı. Filenin Sultanları, turnuvada ilk maçına 25 Temmuz'da Çin karşısında çıkmaya hazırlanıyor.

Milli Takımımızda karantina süreci sona eren kaptan Eda Erdem Dündar ve 6 takım arkadaşı, takım antrenmanlarına katılırlarken Pazar günü Çin ile oynanacak ilk maçta da sahaya çıkabilecekleri belirtildi.

Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç programı ise şu şekilde:

25 Temmuz - 10:25 | Türkiye - Çin

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya



