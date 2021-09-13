A Milli Kadın Voleybol Takımı, kısa sürede müthiş işlere imza attı. Son 5 aylık periyotta birbirinden kritik organizasyonlarda boy gösteren Filenin Sultanları, istikrarı ile dikkatleri üzerine çekti. Türkiye, önce İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi’nde bronz madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanları, üçüncülük maçında Japonya'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi’ni tarihinde ilk kez üçüncülükle tamamladı. A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nde 2018’de 2., 2019’da da 4. olmuştu. Milliler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da damga vurdu. Tarihimizde ikinci kez katıldığımız organizasyonda ilk kez çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat beşincisi oldu.

Yine Sırbistan'a takıldık

Türkiye; tüm maçların ardından set averajıyla, son şampiyon Çin başta olmak üzere İtalya ve Rusya gibi önemli ülkeleri geride bırakarak Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı beşinci sırada tamamladı. Bir diğer önemli başarı da birkaç gün önce geldi. 2019 Avrupa Şampiyonası'nı finalde kaybeden Filenin Sultanları, bu kez altın hedefliyordu. Ancak, 2019'da finalde boyun eğdiğimiz Sırbistan'ı bu kez yarı finalde geçemedik. Üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi olduk. Böylece Avrupa Şampiyonası tarihinde 2011 ve 2017'nin ardından üçüncü kez 3.'lük kürsüsüne çıktık.