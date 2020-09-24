Filenin Sultanları’na enerji desteği!
Türkiye Voleybol Federasyonu, Supradyn Energy ile iş birliği anlaşması imzaladı. Misli.com Sultanlar Ligi Yaşam Enerjisi Sponsoru olan Supradyn Energy, aynı zamanda kadın voleybolunun dünyadaki başarılarını destekleyecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Supradyn Energy ile iş birliği anlaşması imzaladı. Burhan Felek Spor Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay, Galatasaray HDI Sigorta oyuncusu Çağla Salih, Sistem9 Yeşilyurt oyuncusu Derya Cebecioğlu katıldı. Misli.com Sultanlar Ligi Yaşam Enerjisi Sponsoru olan Supradyn Energy, aynı zamanda kadın voleybolunun dünyadaki başarılarını destekleyecek.