Filenin Sultanları yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak

Milletler Ligi’nin 7. maçında bugün Tayland ile karşılaşacak "Filenin Sultanları", oynadığı ilk 6 karşılaşmada Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada, Almanya ve Çin’i mağlup ederek bir FIVB organizasyonuna ilk kez 6 galibiyetle başladı.

Lig formatı

A Milli Takım ’ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland’ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde takımlar 15’er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4’te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran’da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018’den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.

AA