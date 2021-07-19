Filenin Sultanları, Türk halkının desteğini arkalarında hissediyor!

Türkiye Voleybol Federasyonu, "Şimdi olimpiyat zamanı" iletişimi kapsamında "Filenin Sultanları"nın yer aldığı özel bir video yayımladı.

"Şimdi olimpiyat zamanı! Şimdi voleybol zamanı" başlığıyla sunulan videoda milli voleybolcular, "Güçlüler, hızlı oyuncuları var, bizim kazanma isteğimiz var, şimdi olimpiyat zamanı. Uzun yolculuk, farklı yemekler, farklı kültür hiçbiri mazeret değil, şimdi olimpiyat zamanı. Zorlu rakipler boş tribünler, Türk halkının desteği bizimle şimdi olimpiyat zamanı. O topun yere düşmemesi için yine elimden geleni yapacağım şimdi olimpiyat zamanı. Zor anlar zor maçlar oldu, son topa kadar mücadele ettik, en zor maçlardan çıktık, imkansız diye bir şey yok, şimdi olimpiyat zamanı. Olimpiyata gidiyoruz, bravo size helal size filenin sultanları." şeklinde ifadeler seslendirdi.

Milli voleybolcular videonun sonunu "kırmızı.. beyaz.. şampiyon...Türkiye" sloganıyla tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile karşılaşacak.