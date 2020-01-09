Filenin Sultanları olimpiyatı bırakmadı!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi almak adına 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’ne gruptaki ikinci maçında ilk zaferini aldı. Hollanda’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya 3-1’lik Almanya mağlubiyetiyle başlayan Filenin Sultanları dün yeniden olimpiyata tutundu. Avrupa 2.’si unvanıyla yer aldığı elemelerde Hırvatistan’la karşılaşan kızlarımız 1-0 geriye düşse de pes etmedi ve üst üste 3 seti de alarak sahadan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları 3 defa 4 farkla geriye düştüğü ilk seti tüm çabalarına rağmen 28-26 kaybetti: 1-0.

3 kez maç sayısı attık

İkinci sete iyi giren Milliler, Fabris ve Ikic karşısında etkili savunma yaptı. Meliha ve Meryem ikilisinin sayıları, kaptan Eda’nın da etkili servisiyle işi çabuk bitiren Türkiye bu bölümü 25-12 aldı, eşitliği sağladı: 1-1. Üçüncü sete tutuk başlasa da Türkiye çabuk toparlandı.

Hande’nin etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Ay-Yıldızlı ekibimiz 25-20’lik skorla setlerde 2-1 öne geçti. Çekişmeli geçen ve 3 kez maç sayısı şansını değerlendiremeyen Millilerimiz 4.’üncü denemede başarı sağladı ve bu bölümü 25-21 üstün geçip sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Belçika maçı yarın

Türkiye’yi yarı finale taşıyacak grubun son maçı yarın oynanacak. A Milli Takımımız, Almanya ve Hırvatistan’ın ardından Belçika’yla karşı karşıya gelecek. Gruptan ilk iki takımın yarı finale çıkacağı turnuvada şampiyon olan takım 2020 Tokyo olimpiyat vizesini alacak.