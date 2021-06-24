2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi Dörtlü Finali’nde Avrupa kıtasını temsil eden tek takım olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı final maçında ABD’ye 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları'nda günün en skorer ismi 17 sayıyla Ebrar Karakurt olurken; ona Eda 11, Hande 9, Kübra 5, Cansu 4, Tuğba 3, Meryem ve Aslı 1’er sayıyla eşlik etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde 25 Haziran Cuma günü TSİ 17.00’de Japonya ile bronz madalya maçına çıkacak. Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlanacak.

ABD-TÜRKİYE: 3-0

SALON: Rimini Fuar Merkezi

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

ABD: Washington, Poulter, Larson, Akinradewo, Thompson, Bartsch-Hackley, Wong-Orantes (L) (Robinson, Hill, Drews)

TÜRKİYE: Hande, Kübra, Ebrar, Meliha, Eda, Cansu, Simge (L) (Tuğba, Aslı, Meryem, Buse)

SETLER: 25-21, 25-23, 25-20