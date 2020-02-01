Filenin Sultanları için korkutan açıklama! Koronavirüs salgını...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılarak önemli bir başarıya imza atan "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak.

Oyunlarda A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya mücadele edecek.

Fileni Sultanları'nın B Grubu'nda Çin'le eşleşmesinin ardından hem milli sporcularımız hem de Olimpiyat Oyunları için yeni bir endişe ortaya çıktı: Koronavirüs salgını...

Dünyanın her yerinden sporseverlerin ve sporcuların akın edeceği kentte böylesine uluslararası bir buluşmanın, salgının yayılma hızını arttıracağı yorumları yapılıyordu.

Bir grup spor otoritesi oyunların iptal edilmesi gerektiğini savunurken, azınlık bir kesim ise Çin'in olimpiyat oyunlarından çekilmesini önermişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, konuya ilişkin sessizliğini bozdu ve endişelere ilişkin bir açıklama yaptı.

Associated Press'e konuşan IOC yetkilileri, olimpiyat oyunlarının ertelenmesinin ya da iptal edilmesinin gündemde olmadığını duyurdu.

"Tokyo 2020 için hazırlıklar planlandığı gibi ilerliyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi olarak tüm milletlerin temsilcileri ile bu konu hakkında iletişim halindeyiz. Bulaşıcı hastalık gibi konular ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile görüşüyoruz"

Öte yandan Tokyo Uluslararası Sağlık Üniversitesi, koronavirüs salgınına ilişkin dün korkutan bir açıklama yaptı.

Tokyo Uluslararası Sağlık Üniversitesi Halk Sağlığı Profesörü Kojo Wada, virüsün yaygın hale geldikçe tehlikeli olduğunu ve üretilecek aşıların Tokyo 2020’nin başlangıcına kadar yetişmeyeceğini ifade etti.

Kojo Wada, “Koronavirus aşıları muhtemelen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları’na kadar hazır hale gelemeyecek. Oyunlar öncesinde Temmuz ayında ziyaretçi akınından kaynaklanan sağlık risklerinin incelenmesi büyük önem arz ediyor.” Açıklamasında bulundu.

Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. 2020 Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.

(Milliyet)