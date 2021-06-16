Filenin Sultanları için kader haftası

İtalya'da fanus sisteminde oynanan Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız 12. maçında 3. mağlubiyeti, yenilgisiz lider ABD karşısında 3-1'lik skorla aldı. Önceki akşam oynanan karşılaşmada 25-21, 23-25, 25-15 ve 25-14'lük setlerle rakibine kaybeden Ay-Yıldızlılar bu skorla Milletler Ligi'nde oynanacak son hafta karşılaşmaları öncesinde final grubu yolunda kritik noktaya geldi. Final grubunu garantileyen ABD mağlubiyetiyle bir basamak gerileyerek 4. sıraya inen Milliler, kalan 3 maçında yerini koruyup final grubunda mücadele etmeye çalışacak.

Hollanda ile krtik sınav

Olimpiyat öncesi ciddi bir hazırlık niteliği taşıyan Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları kader haftasındaki ilk maçını 18 Haziran Cuma günü Hollanda ile oynayacak. Ay-Yıldızlılar bir galibiyet gerisinde bulunan Hollanda'yı devirip kritik virajlardan birini dönmek için mücadele edecek. Bir gün sonra iddiasız Güney Kore ile karşılaşacak olan Türkiye, Milletler Ligi'ndeki son maçını pazar günü son haftaya ikinci sırada giren Brezilya ile oynayacak. Bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlar Milliler'in yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek.