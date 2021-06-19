A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’da düzenlenen FIVB Milletler Ligi’ndeki 13. maçında Hollanda’yı 3-0 yendi. Milli Takım 10. galibiyetini alırken, Hollanda 5. kez yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip 14. maçında yarın Güney Kore’yle TSİ 19.00’da karşılaşacak. Sıralamada 3. sıraya çıkan milli takım bu maçı kazanırsa Dörtlü Final’i garantileyecek.
Salon: Rimini
Hakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Şebnem Sinem Aköz, Buse Ünal, Şeyma Ercan)
Hollanda: Celeste, Juliet, Anne, Britt, Nicole, Marrit (Myrthe, Eline, Iris, Nika)
Setler: 27-25, 25-20, 25-20