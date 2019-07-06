Filenin Sultanları final aşkına sahada

FIVB Milletler Ligi’nde geçen sezon finale kalarak tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımımız aynı başarıyı yakalamak için bugün sahaya çıkacak.

Filenin Sultanları yarı finalde Brezilya’yla karşılaşacak. Millilerimiz, daha önce Brezilya’yla elemelerin 5. haftasında karşılaşmış ve çekişmeli geçen mücadelenin ardından güçlü rakibini 3-2 mağlup etmişti. ABD’ye yenildi, 2. bitirdi Final aşamasındaki gruplarda Türkiye, Çin ve İtalya’yı yenerek liderliği garantilemişti. Dünkü müsabakalarda ise, B Grubu’nda ABD, Brezilya’yı 25-18, 25-19, 20-25 ve 25-21’lik set sonuçlarıyla 3-1 mağlup ederek grubunu ilk sırada tamamladı. Brezilya ise grubu ikinci sırada bitirerek, Türkiye’nin rakibi oldu. A Grubu’nda ise ev sahibi Çin, İtalya’yı 3-1 yenerek yarı finalin dışına itti. Bu sonuçla diğer yarı finalde Çin ile ABD eşleşti. İki takımın maçı bugün TSİ 14.30’da başlayacak.