Filenin Sultanları diş geçiremedi

FIVB Milletler Ligi’nde geçtiğimiz yıl muhteşem bir başarı göstererek finale çıkma başarısı gösteren Filenin Sultanları, bu yıl Çin’de yapılan organizasyonda yarı finalde elendi. Dün Nanjing Olimpik Spor Merkezi’nde yarı final maçında Brezilya ile karşılaşan Milliler, ilk set dışında varlık gösteremediği maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Sambacılar 25-23’le öne geçerken, geri kalan bölümde Ay-Yıldızlılar, oldukça etkisiz bir oyun ortaya koydu. Bronz için çıkıyorlar Diğer setleri 15-25 ve 10-25 ile kaybeden milliler maçtan da 3-0 yenik ayrıldı. Bu sonucun ardından finale çıkma şansını kaybeden Filenin Sultanları, ABD-Çin karşılaşmasından yenik olarak ayrılan ev sahibi Çin ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar grup maçında Çin’i 3-1 yenmişti. Türkiye, bugün saat 10.00’da bronz madalya için sahaya çıkacak.