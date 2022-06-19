Filenin Sultanları, Brezilya ve Sırbistan’ın ardından bu kez FIVB Milletler Ligi'nde Almanya ile kozlarını paylaştı.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan ikinci hafta etabı müsabakalarının ilk ikisinden yenik ayrılan Ay-yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'ndeki 6 maç sonunda 3. mağlubiyetini almıştı.

Ay-Yıldızlılar, Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Almanya'yı set vermeden 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 devirerek 2. hafta maçlarındaki ilk galibiyetini yaşadı.







