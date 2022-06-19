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Filenin Sultanları, Almanya'yı set vermeden devirdi: 3-0

FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki üçüncü maçında Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nde Almanya'yı 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

19 Haziran 2022, Pazar 01:47 Son Güncelleme:
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Filenin Sultanları, Almanya'yı set vermeden devirdi: 3-0

Filenin Sultanları, Brezilya ve Sırbistan’ın ardından bu kez FIVB Milletler Ligi'nde Almanya ile kozlarını paylaştı. 

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan ikinci hafta etabı müsabakalarının ilk ikisinden yenik ayrılan Ay-yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'ndeki 6 maç sonunda 3. mağlubiyetini almıştı. 

Ay-Yıldızlılar, Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Almanya'yı set vermeden 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 devirerek 2. hafta maçlarındaki ilk galibiyetini yaşadı. 



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