Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Almanya’ya 3-1 (25-15, 21-25, 25-21, 25-21) mağlup oldu.
Omnisport Salonu’nda oynanan mücadelede Millilerimizde, Zehra Güneş 17 (4 blok, 2 ace), Hande Baladın 13 ve kaptan Eda Erdem Dündar 11 (4 blok) sayıyla ön plana çıkan isimler oldular.
ALMANYA-TÜRKİYE: 3-1
SALON: Omnisport
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrice Collados (Fransa)
ALMANYA: Geerties, Wietzel, Lippmann, Orthmann, Schöelzel, Hanke, Pogany (L) (Poll, Möllers, Vanjak)
TÜRKİYE: Meliha, Zehra, Hande, Ebrar, Eda, Naz, Simge (L) (Fatma, Cansu, Şeyma, Meryem)
SETLER: 25-15, 21-25, 25-21, 25-21
SÜRE: 105 dakika (24,30,23,28)
Millilerimiz, turnuvadaki ikinci maçında yarın (8 Ocak Çarşamba) Türkiye saati 15.00’te Hırvatistan ile karşılaşacak. Mücadele, D Smart platformunda yer alan Spor Smart (77. Kanal) ekranlarından voleybol severler ile buluşacak.