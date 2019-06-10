Filenin Sultanları ABD karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi’nin 4. hafta ilk gün maçında ABD ile karşılaşacak. Çin’in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta karşılaşmasının ilk müsabakasında Ay-Yıldızlı ekip, ABD ile TSİ 11.00’de karşı karşıya gelecek.

Uluslar Ligi’nin ilk 3 haftasında çıktığı 9 maçın 8’inden galibiyetle ayrılan Milliler, 4. haftada, ABD’nin yanı sıra ev sahibi Çin ve Polonya ile mücadele edecek. Müsabakalar S Sport 2 ve S Sport Plus’tan naklen yayımlayacak. Filenin Sultanları tek yenilgisini ise Japonya karşısında aldı.