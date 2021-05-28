İtalya’nın Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 3’te 3 yaptı. Milli takımda Ebrar Karakurt 26 sayıyla en skorer isim olurken; kaptan Eda Erdem Dündar 20, Kübra Akman 10, Meliha İsmailoğlu ve Hande Baladın 6’şar, Naz Aydemir Akyol 4, Meryem Boz ve Tuğba Şenoğlu 2’şer, Cansu Özbay 1 sayıyla katkı sağladı. Milliler, organizasyonda Sırbistan’ı 3-2, İtalya’yı 3-0 mağlup etmişti. Türkiye, turnuvadaki dördüncü maçında 31 Mayıs Pazartesi günü Kanada ile karşı karşıya gelecek.