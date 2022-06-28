A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları C Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında İspanya’yı 3-1 mağlup etti ve 3’te 3 yaparak namağlup lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Millilerde Yaprak 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken; Tutku Burcu 15, İlkin 14, Ayçin 10, Buse 6, Yasemin 5, Derya ve Emine 1’er sayılık performanslarıyla galibiyete katkı sağladı. Filenin Sultanları’nın çeyrek finaldeki rakibi ise B Grubu’nu 3. sırada tamamlayan Tunus olacak. Milliler, çeyrek final mücadelesini ise 30 Haziran perşembe günü TSİ 21.00’de oynayacak.

SALON: Salle Bir El Djir

HAKEMLER: Erini Moula (Yunanistan), Dejan Rogic (Sırbistan)

TÜRKİYE: Buse, İlkin, Yasemin, Tutku Burcu, Derya, Ayçin, Buse (L) (Yaprak, Melis, Emine)

İSPANYA: Bravo, Garcia, Carpintero, Prol, Varela, Lazaro, Piza (L) (Villa, Llorens)

SETLER: 22-25, 25-16, 25-18, 25-17

SÜRE: 1 saat 46 dakika (27′,25′,28′,26′)



