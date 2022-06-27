Voleybol Kadın Milli Takımı, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda C Grubu ikinci maçında İtalya’yı 3-1 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

Filenin Sultanları'nda İlkin 21 sayıyla en skorer isim olurken ona Ayçin 13, Yaprak 9, Derya ve Tutku Burcu 7, Yasemin 5, Buse 3, Aslıhan 1 sayıyla oynadı.

Milliler, Akdeniz Oyunları’nda C Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında 28 Haziran salı günü TSİ 20.00’de İspanya ile karşılaşacak.

Milli Takım 'ın C Grubu'ndaki maç programı ise şu şekilde:

26 Haziran Pazar

TSİ 23.00 Cezayir 0-3 Türkiye

27 Haziran Pazartesi

TSİ 20.00 Türkiye 3-1 İtalya

28 Haziran Salı

TSİ 20.00 Türkiye-İspanya

Statü

Grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde A Grubu’nun birincisi B Grubu’nun ikincisiyle, A ve C gruplarının ikincisi, B ve C gruplarının da üçüncüleri birbirleriyle eşleşecek. Çeyrek finalde kazanan takımlar yarı final, kaybeden takımlar ise klasman maçları oynamaya hak kazanacak.