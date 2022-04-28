22 yaşındaki voleybol oyuncusu Zehra Güneş son zamanlarda performansıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada da geniş takipçi kitlesine sahip olan Zehra Güneş'in, Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'le paylaşımı dikkat çekti.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Bu sezon da fırtına gibi esen Vakıfbank'ta Zehra Güneş sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Zehra Güneş'in son paylaşımlarıyla konuşuluyor. Filenin Sultanları'nda en dikkat çeken isimlerden olan Zehra Güneş radikal bir kararla tarzını değiştirdi. Saçlarına perçem yaptıran Güneş yeni stilini takipçileriyle paylaşmıştı.

EREN DİŞLİ İLE AŞK YAŞIYOR

Eren Dişli ile adı aşk iddialarına karışan ve paylaştığı fotoğrafla bu iddiaları güçlendiren voleybolcu katıldığı bir galada ilişkilerini açıkça paylaşmış oldu. Filmin yapımcısı Eren Dişli sevgilisi Zehra Güneş ile birlikte katıldı.

"VAKIF'IN KAPTANI OLARAK BİTİRMEK İSTİYORUM"

Zehra Güneş hedeflerinden bahsettiği 'Umarım annem dinlemez' programının Podcastinde 'Voleybol oynarken dünyanın en iyilerinden biri olmak istiyorum ve bunu başarmadan bırakmak istemiyorum bir aksilik olmadığı sürece. Vakıf'ın kaptanı olarak bitirmek istiyorum' dedi.

PINAR DENİZ VE ZEHRA GÜNEŞ BİR ARAYA GELDİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, son zamanların en çok takip edilen oyuncularından biri oldu. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, son zamanların popüler voleybolcularından Zehra Güneş ile bir araya geldi.

Son zamanların yıldızı parlayan oyuncusu Zehra Güneş, ekranların tanınan yüzü Pınar Deniz ile verdiği pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı. Zehra Güneş'in hikayesini kendi hikayesine ekleyen Pınar Deniz, ikili fotoğraf çekilirken 1,97 boyundaki Zehra Güneş'in eğildiğini yazdı.

2 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Zehra Güneş'in Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor. Başarılı oyuncu paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yalnızca kariyeri değil güzelliğiyle de gündeme gelen Güneş, voleybol kariyerine henüz 12 yaşındayken başladı.

Milliyet