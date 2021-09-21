Amasya İl Dernekleri Konfederasyonu (ADERKON), Amasya Gümüşhacıköy'lü olan Aköz'e başarı plaketi ve Amasyaspor forması takdim etti. Yurtiçi ve yurtdışından pek çok ödül sahibi olan, yıllardır Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'nin değişmez oyuncuları arasında yer alan Simge Aköz bu yaz milli takımla katıldığı Milletler Ligi (VNL) ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyaya ulaşırken, Tokyo Olimpiyat oyunlarında da 5'nci olarak bugüne kadar gösterilen en büyük başarıyı elde etti. Simge plaketi almaktan gurur duyduğunu belirtirken, plaketi takdim eden ADERKON Başkanı Nurullah Karakuş, 'Burada sadece Konfederasyonumuz değil tüm Amasya'nın selamını getirdim' dedi.

İstanbul Sarıyer'deki Eczacıbaşı Dynavit Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette ADERKON Başkan Nurullah Karakuş ve eşi Şenay Karakuş, Onursal Başkanı İsmail Aktaş, Başkan Yardımcısı Abdullah Gül, Organizasyon Kurulu Başkanı Sibel Duran yer aldı.

Buluşmada son derece mutlu görünen Simge Aköz, 'Çok onur ve gurur duydum. Bu ziyaretinizden ve sunduğunuz başarı plaketinden dolayı çok duygulandım. Bundan sonra düzenleyeceğiniz organizasyonlarda da fırsat buldukça yer almak isterim. Ben bir öğretmen çocuğu olarak Samsun'da doğdum ama Ailem Amasya'nın Gümüş köyündendir. Amasyalı genç kızlarımıza sporla ilgilenmelerini tavsiye ederim. Memleketim olan Amasya'ya sizin aracılığıyla selamlarımı gönderiyorum' diye konuştu.

Amasya'yı temsilen Aköz'e hediyelerini ve teşekkürlerini sunan Nurullah Karakuş ise 'A milli takımımızın liberosu ve aynı zamanda Eczacıbaşı Dynavit kaptanı olan hemşehrimiz Simge Şebnem Aköz tüm Türkiye'nin yanında özellikle biz hemşehrilerini ayrıca gururlandırmıştır. Bir Amasyalı olarak Aköz'ün başarılarından çok duygulandık ve onur duyduk. Kendisine bu plaketi ve Amasyaspor formasını verirken sadece Konfederasyonumuz değil, Valimiz, Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz, kaymakam ve ilçe belediye başkanlarımızın da selamlarını getirdik' dedi.

DHA