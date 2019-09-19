A Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turunda İtalya ile eşleşti.

Turnuvanın Slovenya etabındaki son grup maçında dün Finlandiya ile karşılaşan Ay-Yıldızlılar iki kez dengeyi kurduğu karşılaşmadan mağlup ayrıldı. 25-20, 15-25, 18-25, 25- 23 ve 15-12‘lik setlerle 3-2 yenilen Efeler, grupta 3. sırayı aldı ve A Grubu ikincisi İtalya ile eşleşti.

Milliler 22 Eylül Pazar günü TSİ 18.00’de İtalya ile çeyrek finale çıkabilmek için mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor’dan yayınlanacak.







