Filenin Efeleri'nin rakibi İtalya

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nın son 16 turunda İtalya ile eşleşti.

19 Eylül 2019, Perşembe 06:01
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Filenin Efeleri'nin rakibi İtalya

A Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turunda İtalya ile eşleşti.

Turnuvanın Slovenya etabındaki son grup maçında dün Finlandiya ile karşılaşan Ay-Yıldızlılar iki kez dengeyi kurduğu karşılaşmadan mağlup ayrıldı. 25-20, 15-25, 18-25, 25- 23 ve 15-12‘lik setlerle 3-2 yenilen Efeler, grupta 3. sırayı aldı ve A Grubu ikincisi İtalya ile eşleşti.

Milliler 22 Eylül Pazar günü TSİ 18.00’de İtalya ile çeyrek finale çıkabilmek için mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor’dan yayınlanacak.



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