Filenin Efeleri’nin rakibi Hırvatistan

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, son şampiyon unvanıyla çıktığı CEV AvrupaAltınLigi’ni4'te4yaparak lider tamamladı. Filenin Efeleri böyleceüstüste3.kezadını Dörtlü Final’e yazdırdı. Gruplarda Slovakya ve Portekiz'i 2'şer maçta da rahat bir şekilde yenmeyi başaran AyYıldızlılar'ın Dörtlü-Final'deki rakibi ev sahibi Hırvatistan oldu.

Finale kalmak FIVB Challenger Kupası'na gitmeye yetecek

Milletler Ligi'ndeki Filenin Sultanları'nın yanında Filenin Efeleri de bu haftasonu, CEV Avrupa Ligi Altın Ligi Dörtlü-Finali'nde mücadele edecek. Cumartesi günkü yarı finalde Hırvatistan'la karşılaşacak Millilerimiz rakibini yenmesi halinde finale çıkacak ve FIVB Dünya Challenger Kupası'nda katılma hakkını elde edecek. Diğer yarı finalde ise Çekya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek.

Final maçı pazar günü yapılacak. Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası’nda da şampiyon olmayı başarırsa, 2023'te FIVB Milletler Ligi'nde yer alacak. Bir başka Erkek Milli Takım kadromuzda 25 Haziran'da başlayacak Akdeniz Oyunları'nda kürsü için yarışacak. Milliler, B Grubu'nda Cezayir, Yunanistan ve Fransa'yla karşılaşacak.