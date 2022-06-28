A Milli Erkek Voleybol Takımı, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu 2. maçında Yunanistan'la karşı karşıya geldi.

İlk seti 25-23 kaybeden milliler, ikinci seti 25-22 kazandı ve eşitliği yakaladı. Kötü bir üçüncü set çıkaran ve 25-8 geriye düşen Ay Yıldızlılar, dördüncü seti 25-23 kazanıp bir kez daha dengeyi getirdi. Karar setinde rakibine diş geçiremeyen ve 15-13 geriye düşen Efeler, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

İlk mağlubiyetini Yunanistan karşısında alan Milli Takım , 3. maçını bu akşam Fransa ile oynayacak. TSİ 23.00'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Statü

Grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde A Grubu’nun birincisi B Grubu’nun ikincisiyle, A ve C gruplarının ikincisi, B ve C gruplarının da üçüncüleri birbirleriyle eşleşecek. Çeyrek finalde kazanan takımlar yarı final, kaybeden takımlar ise klasman maçları oynamaya hak kazanacak.



