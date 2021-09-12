A Milli Erkek Voleybol Takımı, EuroVolley 2021 grup aşamasında 3.sırada yer alıp son 16 turuna çıkmıştı. Son şampiyon Sırbistan ile karşılaşan Filenin Efeleri maçı final setine kadar uzatmayı başardı ama maçı kazanamadı.

Final setinde de rakibini çok zorlayan ancak 15-12'lik skorla kaybeden Filenin Efeleri böylece turnuvaya veda etti. Maçı kazanan Sırbistan ise çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

SET SONUÇLARI

1 . SET: Sırbistan 25-18 Türkiye

2 . SET: Sırbistan 22-25 Türkiye

3 . SET: Sırbistan 22-25 Türkiye

4 . SET: Sırbistan 25-23 Türkiye

5 . SET: Sırbistan 15-12 Türkiye

SALON: Ergo

HAKEMLER: Wojciech Maroszek (Polonya), Vlastimil Kovar (Çekya)

SIRBİSTAN: Atanasijevic, Ivocic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac, Pekovic (L) (Okolic, Krsmanovic, Luburic, Majstorovic, Todorovic)

TÜRKİYE: Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Yiğit, Emre, Beytullah (L) (Burak, Bedirhan, Caner (L), Oğuzhan, Oğulcan, Mirza)

SETLER: 25-18, 22-25, 22-25, 25-23, 15-12

SÜRE: 140 dakika (28, 30, 29, 32, 21)