Filenin Efeleri, Kuzey Makedonya'ya set vermedi
Filenin Efeleri, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede milliler, rakibi karşısında ilk seti 25-20, ikinci seti 25-23, üçüncü seti de 25-13'lük skorla üstün tamamlayarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda’nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası ikinci gününde C Grubu’nda Türkiye, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da Kuzey Makedonya ile karşılaştı.
Türkiye, 5 servis hatası ile rakibine puanlar verdiği ilk seti, etkili oyun sergileyerek 25-20 kazandı.
Ay-yıldızlılar, karşılıklı sayılarla başabaş geçen 2. sette, son bölüme 22-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı.
Rakibi karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performans ile oyunu kontrol eden milliler, üçüncü seti de 25-13 üstün tamamladı ve şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı.
Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 15 Eylül Pazar günü Slovenya ile karşılaşacak.
Salon: Stozice
Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Kuzey Makedonya: Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Despotovski (Angelovski, Andonov, Milkov, Mihailov)
Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (İzzet Ünver, Vahit Emre Savaş, Faik Samed Güneş, Burak Mert)
Setler: 20-25, 23-25, 13-25
Süre: 26, 28, 22 (76 dakika)