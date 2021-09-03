Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile kozlarını paylaştı.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı. Kritik mücadele TRT SPOR ekranları aracılığıyla sporseverlere ulaştı.

Mücadeleye çok iyi başlayan Filenin Efeleri, ilk seti 25-16'lık skorla kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti 31-29 alan İspanya, setlerde durumu 1-1 yaptı.

Başa baş giden üçüncü seti 27-25 alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, setlerde tekrar öne geçti. Son sette de rakibini 25-23 mağlup eden Efeler, 2021 Avrupa Şampiyonası'na 2'de 2 ile başladı.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat finalisti Rusya'yı 3-1 mağlup etmişti. İspanya ise turnuvaya 3-0'lık Hollanda yenilgisiyle başladı. (TRT Spor)