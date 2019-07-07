Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası’nı 4. sırada tamamladı

Slovenya’nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde organize edilen 2019 FIVB Challenger Kupası’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, üçüncülük karşılaşmasında Belarus ile karşı karşıya geldi.

Millilerimiz, Stožice Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibine 20-25, 25-20, 16-25 ve 20-25‘lik setlerle 1-3 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Filenin Efeleri, ilk kez katıldığı Challenger Kupası’nı 4. sırada tamamladı.

SALON: Stozice

HAKEMLER: Maciej Twardowski (Polonya), Ebrahim Firouzi (İran)

TÜRKİYE: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Oğulcan, Doğukan, Burak (L) (İzzet, Ertuğrul, Yasin)

BELARUS: Radziuk, Busel, Kudrashou, Kuklinski, Shmat, Tsiushkevich, Aplevich (L) (Vash, Babkevich, Charapovich)

SETLER: 20-25, 25-20, 16-25, 20-25

SÜRE: dakika (26′, 30′, 29′, 32′)