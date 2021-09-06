Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası dördüncü maçında Hollanda'ya 25-22, 25-27, 25-27 ve 23-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve turnuvada ilk mağlubiyetini aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, önceki 3 maçını kazanıp gruptan çıkmayı garantilemişti. Filenin Efeleri, C Grubu’ndaki son maçında 8 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de turnuvanın ev sahibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Hakametsa Arena

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Fabrice Collados (Fransa)

TÜRKİYE: Emre, Adis, Burak, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Beytullah (L), Caner (L) (Bedirhan, Yiğit, Oğuzhan, Oğulcan)

HOLLANDA: Tuinstra, Plak, Abdel-Aziz, Andringa ,Wiltenburg, Keemink, Dronkers (L) (Jorna, Ter Horst, Ter Maat, Parkinson, De Weijer)

SETLER: 25-22, 25-27, 25-27, 23-25

SÜRE: 121 dakika (25′,34′,32′,30′)