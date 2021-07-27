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Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İstanbul’da kampa girdi.

27 Temmuz 2021, Salı 20:58 Son Güncelleme:
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Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar hazırlıklarına 30 Ağustos’a kadar İstanbul’da devam edecek.

Başantrenör Nedim Özbey yönetimindeki millilerin 19 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Murat Yenipazar, Arda Bostan, Oğulcan Yatgın, Adis Lagumdzija, Metin Toy, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Baturalp Burak Güngör, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Doğukan Ulu, Oğuzhan Karasu, Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar, Caner Ergül.

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