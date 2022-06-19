A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Hırvatistan’ın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri’nde yarı finalde ev sahibi Hırvatistan’ı 3-1 yenerek finale yükseldi. Üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkacak Filenin Efeleri, finalde bugün Çekya ile karşılaşacak. Türkiye-Çekya final mücadelesi TSİ 21.30’da başlayacak.

Millilerimizde Adis 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ona Efe 14, Faik Samet 10, Bedirhan 7, Emre 4, Yasin, Arslan ve Yiğit 2, Mert 1 sayıyla eşlik etti.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN: 3-1

SALON: Gradska Sportska Dvorana

HAKEMLER:Roberto Boris (İtalya) – Gyula Tillmann (Macaristan)

TÜRKİYE: Mert, Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Mirza, Faik Samet, Vahit Emre, Yasin)

HIRVATİSTAN: Sestan, Mihalj, Dirlic, Sedlacek, Nikacevic, Bakonji, Pervan (L) (Zeljkovic, Hanzic, Visic)

SETLER: 27-25, 21-25, 25-19, 25-19

SÜRE: 121 dakika (35′ 33′ 27′ 26′)